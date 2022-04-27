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Взрывы в России. Подоляк прогнозирует усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ

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Среда 27 апреля 2022 23:00
Взрывы в России. Подоляк прогнозирует усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует "демилитаризацию" приграничных с Украиной районов России. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, интенсивность войны будет отражаться на приграничных районах России.

"Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно расти", - заметил советник главы Офиса президента.

Местные начнут задаваться вопросами, для чего Россия начала войну в Украине и почему она длится столько времени.

"И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива - это все будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну", - подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины длится шестьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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