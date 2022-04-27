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Вибухи в Росії. Подоляк прогнозує посилення "демілітаризації" прикордонних районів РФ

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Середа 27 квітня 2022 23:00
Вибухи в Росії. Подоляк прогнозує посилення "демілітаризації" прикордонних районів РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує "демілітаризацію" прикордонних з Україною районів Росії. Вже найближчими тижнями місцеві почнуть сумніватися в діях власної влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, інтенсивність війни відображатиметься на прикордонних районах Росії.

"Там будуть стрімко зростати панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати", - зауважив радник голови Офісу президента.

Місцеві почнуть задаватися питаннями, для чого Росія розпочала війну в Україні та чому вона триває стільки часу.

"І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива - це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну", - наголосив Подоляк.

Війна Росії проти України триває шістдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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