Вибухи в Росії. Подоляк прогнозує посилення "демілітаризації" прикордонних районів РФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, інтенсивність війни відображатиметься на прикордонних районах Росії.

"Там будуть стрімко зростати панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати", - зауважив радник голови Офісу президента.

Місцеві почнуть задаватися питаннями, для чого Росія розпочала війну в Україні та чому вона триває стільки часу.

"І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива - це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну", - наголосив Подоляк.