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В непризнанном "Приднестровье" взорвали две башни связи, - СМИ

Новина українською →
Маяк, Вторник 26 апреля 2022 09:57
В непризнанном "Приднестровье" взорвали две башни связи, - СМИ Фото: в непризнанном "Приднестровье" взорвали две башни связи (esp.md)
Автор: Мария Кучерявец

На территории непризнанного "Приднестровья", в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. Предварительно, сообщается о двух взорванных башнях связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Сегодня ночью в поселке Маяк Григориопольского района произошли взрывы. Информация официально подтверждена. Сообщается о двух взорванных башнях связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Впоследствии так называемое "МВД" непризнанного Приднестровья подтвердило информацию, что в результате двух взрывов в поселке Маяк из строя были выведены две мощные антенны радиоцентра. Они якобы ретранслировали российское радио.

Напомним, ранее в непризнанном Приднестровье заявили о якобы обстреле "Министерства госбезопасности".

После чего в Минобороны Украины пояснили, что серия взрывов в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" непризнанного Приднестровья - это спланированная провокация российских спецслужб. Москва продолжит теракты в Тирасполе и других городах оккупированной территории Молдовы.

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