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Спецслужбы Молдовы назвали взрывы в Тирасполе предлогом для создания напряженности в регионе

Новина українською →
Молдова, Вторник 26 апреля 2022 05:37
Спецслужбы Молдовы назвали взрывы в Тирасполе предлогом для создания напряженности в регионе Фото: последствия взрыва в здании "МГБ Приднестровья" (twitter.com/Lalipooo)
Автор: Владимир Костырин

В Бюро реинтеграции Молдовы высказались о серии взрывов в Тирасполе в здании так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенного непризнанного Приднестровья в понедельник. Кишинев выразил обеспокоенность инцидентом, который считает попыткой создать напряженность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз бюро, опубликованный правительством Молдовы в Telegram.

"Согласно имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатомета здание так называемой структуры безопасности региона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в публикации.

Отмечается, что цель данного инцидента - "создать предлог для роста напряженности" в приднестровском регионе.

"Бюро политик по реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными национальными органами следит за развитием событий вокруг этого инцидента", - указывается в релизе.

Напомним, ранее в украинской разведке заявили, что взрывы в "столице" непризнанного Приднестровья являются провокацией России. При этом в ГУР Украины добавили, что для руководства Приднестровья этот обстрел в Тирасполе не стал неожиданностью, так как еще 22 апреля стало известно о планах "властей ПМР" подготовить защищенный бункер.

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Молдова Приднестровье Взрыв
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