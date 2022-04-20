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ВСУ не выявили признаков подготовки к войне в непризнанном Приднестровье

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 19:16
ВСУ не выявили признаков подготовки к войне в непризнанном Приднестровье Фото: Армия ПМР (president.gospmr.org)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о ситуации в непризнанном Приднестровье. Угроза вторжения из региона остается невысокой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

В данный момент украинские военные не выявили признаков подготовки ПМР к участию в войне России против Украины. Правда, угроза диверсий со стороны "силовиков" непризнанной республики остается.

"Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой Приднестровской Молдавской Республики к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили о проверке ФСБ вооруженных формирований на территории Приднестровья. Они оказались не готовы к участию в войне против Украины.

К слову, президент Зеленский готов обменять военнопленных РФ на спасение Мариуполя.

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