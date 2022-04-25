Взрывы в столице непризнанного Приднестровья - это провокация России, - разведка

Серия взрывов в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" непризнанного Приднестровья - это спланированная провокация российских спецслужб. Москва продолжит теракты в Тирасполе и других городах оккупированной территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР", - отметили в ГУР.

В результате взрывов задние получило повреждения. Предположительно, обстрел производился из ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

В ГУР добавили, что для руководства Приднестровья обстрел здания в центре Тирасполя не стал неожиданностью. Еще 22 апреля стало известно о планах властей ПМР подготовить "защищенный пункт управления гражданской обороны города". При этом подчеркивалось, что в случае его отсутствия ставилась задача о его срочном создании.

"То есть, еще за три дня до инцидента, руководители ПМР уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера", - добавили в разведке, опубликовав копию соответствующего запроса.

Фото: запрос о защищенном пункте управления гражданской обороны Приднестровья (t.me/DIUkraine/405)

Взрывы в Тирасполе, уточнили в ГУР, - это одна из запланированных российскими спецслужбами провокаций, организованных ФСБ для нагнетания в Приднестровье панических и антиукраинских настроений. Их цель - оправдать войну в Украине и привлечь ПМР к боевым действиям на украинской территории.

"Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", - отметили в разведке, добавив, что ФСБ продолжит серию провокаций в Приднестровье.

Реакция Кишинева на взрывы в Тирасполе

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что взрывы в здании МГБ непризнанного Приднестровья - это предлог для создания напряженности в регионе. В ведомстве призвали сохранять спокойствие. Служба безопасности страны созвала срочное заседание в связи с произошедшим.