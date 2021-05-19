Взрывы в Чехии: доклад о причастности РФ пролежал без внимания Земана десять дней

Секретный доклад о взрывах во Врбетице в 2014 году пролежал на столе президента Чехии Милоша Земана десять дней. В документе сообщалось о причастности российских спецслужб к диверсии.

Доклад поступил к Земану 7 апреля, тогда же его получили и некоторые члены правительства, пишет издание.

Но 26 апреля, выступая с телеобращением к гражданам, президент заявил, что ознакомился с отчетом контрразведки лишь 17 апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД сообщили ему о запланированной высылке 18 российских дипломатов.

"Как выяснил Deník N, президент говорил правду. Сообщение от Службы безопасности и информации было доставлено к президенту 7 апреля, однако Земан его не прочел", - пишет издание.