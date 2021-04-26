Сенат Чехии намерен обвинить президента в госизмене из-за дела о взрывах на складах

Сенат Чехии намерены обвинить президента страны Милоша Земана в государственной измене. Возможность подачи конституционной жалобы на президента рассмотрят в связи с допущенным рассекречиванием некоторых данных о взрывах на складах в Врбетице .

"Я предполагаю, что мы, по крайней мере, будем иметь дело с возможностью подачи иска об измене. Но сначала нужно собрать все воедино и посмотреть, как эксперты оценивают данную ситуацию", - заявил он.

Вопрос об обвинении президента Чехии в государственной измене рассмотрят во вторник, 27 апреля.

"Действия президента Республики в последние дни показывают, что президент не действует в интересах Чехии. Эти действия больше нельзя игнорировать", - говорится в заявлении сенаторского клуба ODS и TOP 09.