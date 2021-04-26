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Сенат Чехии намерен обвинить президента в госизмене из-за дела о взрывах на складах

Новина українською → Прага, Понедельник 26 апреля 2021 19:54
Сенат Чехии намерен обвинить президента в госизмене из-за дела о взрывах на складах Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сенат Чехии намерены обвинить президента страны Милоша Земана в государственной измене. Возможность подачи конституционной жалобы на президента рассмотрят в связи с допущенным рассекречиванием некоторых данных о взрывах на складах в Врбетице.

Об этом заявил глава верхней палаты парламента Милош Выстрчил, передает издание Novinky.

"Я предполагаю, что мы, по крайней мере, будем иметь дело с возможностью подачи иска об измене. Но сначала нужно собрать все воедино и посмотреть, как эксперты оценивают данную ситуацию", - заявил он.

Вопрос об обвинении президента Чехии в государственной измене рассмотрят во вторник, 27 апреля.

"Действия президента Республики в последние дни показывают, что президент не действует в интересах Чехии. Эти действия больше нельзя игнорировать", - говорится в заявлении сенаторского клуба ODS и TOP 09.

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году. Он поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.

Кроме того, вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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