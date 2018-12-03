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После взрывов под Ичней изъяли свыше 91 тыс. взрывоопасных предметов

Новости » Общество    03.12.2018 - 21:01
После взрывов под Ичней изъяли свыше 91 тыс. взрывоопасных предметов
Фото: разминирование территории (cn.dsns.gov.ua)

Пиротехникам осталось разминировать 500 метровую зону вокруг арсенала

После взрывов на военном арсенале под Ичней Черниговской области изъяли более 91,7 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, пиротехники ГСЧС продолжают очищать от взрывоопасных предметов территории, прилегающие к 6-му арсеналу Министерства обороны, что вблизи пгт Дружба Ичнянского района.

Так, по состоянию на 3 декабря зона загрязнения с 16 километровой уменьшилась до 500 метров. Работы по разминированию и очистке территории продолжаются.

"С 9 октября отработано 308 заявок от населения об обнаружении взрывоопасных предметов, изъято 91769 взрывоопасных предметов, проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, а также свыше 79,7 тыс. га территории", - говорится в сообщении.

Отметим, что взрывы в Ичне начались ночью 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

Напомним, военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.

Также генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, после полученных показаний военнослужащих в рамках расследования причин взрывов на арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области версия служебной халатности отпала.

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