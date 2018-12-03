Після вибухів під Ічнею вилучили понад 91 тис. вибухонебезпечних предметів

Фото: розмінування території (cn.dsns.gov.ua)

Піротехнікам залишилось розмінувати 500 метрову зону навколо арсеналу

Після вибухів на військовому арсеналі під Ічнею Чернігівській області вилучили понад 91,7 тис. вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, піротехніки ДСНС продовжують очищати від вибухонебезпечних предметів території, прилеглі до 6-го арсеналу Міністерства оборони, що поблизу смт Дружба Ічнянського району.

Так, станом на 3 грудня зона забруднення з 16 кілометрової зменшилась до 500 метрів. Роботи з розмінування та очищення території тривають.

"Із 9 жовтня відпрацьовано 308 заявок від населення про виявлення вибухонебезпечних предметів, вилучено 91769 вибухонебезпечних предметів, перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, а також понад 79,7 тис. га території", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вибухи в Ічні почалися вночі 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.

Нагадаємо, військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявив, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії.

Також генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, після отриманих свідчень військовослужовців у рамках розслідування причин вибухів на арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області версія службової недбалості відпала.