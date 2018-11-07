В военной прокуратуре назвали причину взрывов на арсенале в Ичне

Фото: взрывы на военных складах Черниговской области (РБК-Украина)

Военный прокурор центрального региона отметил, что разминирование еще полностью не закончено

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии. Об этом заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также он отметил, что разминирование еще полностью не закончено.

"В настоящее время проведен осмотр значительной части территории. Разминирование еще полностью не закончено. Для определения размера убытков необходимо полностью завершить предыдущие действия. Продолжается также комплексная судебная экспертиза. Причина взрывов также установлена, ею является диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию арсенала 6", - рассказал он.

Когда будет завершено следствие Рябенко не сообщил.

"Туда выделенные работники военной прокуратуры Киевского и Дарницкого гарнизонов. Это очень большая территория. Надо исследовать в комплексе все", - резюмировал Рябенко.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее сообщал, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични в зоне покрытия работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

Также генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, после полученных показаний военнослужащих в рамках расследования причин взрывов на арсенале боеприпасов в Ичне версия служебной халатности отпала.