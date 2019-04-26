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Взрывчатку в Верховной раде не нашли

Новости » Происшествия    26.04.2019 - 11:17
Взрывчатку в Верховной раде не нашли
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Информация о заминировании не подтвердилась

Информация о заминировании здания Верховной рады Украины не подтвердилась. Об этом заявили работники Государственной службы охраны, передает "Укринформ".

Указано, что утром в кулуарах парламента проводились проверки с металлоискателями.

Напомним, столичная полиция сообщила, что им отправили на электронную почту сообщение о заминировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной рады и Кабинета министров. Правоохранители подчеркивали, что были созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы.

Как писало РБК-Украина ранее, за последний месяц было несколько сообщений о заминировании аэропортов в Киеве. Последнее сообщение было вчера, 25 апреля. В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". Полиция проверила информацию и не нашла взрывчатки.

Кроме того, агентство писало о заминировании аэропорта в Одессе. Из-за сообщения о взрывчатке в Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта. Позже полиция информацию о "заминировании" не подтвердила.

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