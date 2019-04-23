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В аэропортах в Киеве и Одессе взрывчатку не нашли

Новости » Общество    23.04.2019 - 16:01
В аэропортах в Киеве и Одессе взрывчатку не нашли
Фото: аэропорт "Киев" (www.facebook.com/airportkiev)

Полиция эвакуировала около 1200 человек в обоих аэропортах

Полиция 23 апреля проверила сообщение о минировании Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") и Международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители провели эвакуацию людей и проверку зданий аэропортов и прилегающих к ним территорий. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сообщение о минировании, поступило около 12:00 на электронные почты аэропортов. На место немедленно вызвали полицию.

РБК-Украина писало, что за сутки 21 апреля в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании -15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.

В Харькове полиция проверила еще пять сообщений о минировании В Харькове сообщили о минировании двух заводов и ресторана
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