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В Киеве сообщили о заминировании Кабмина и Рады

Новости » Происшествия    26.04.2019 - 10:59
В Киеве сообщили о заминировании Кабмина и Рады
Фото: Верхованая Рада (РБК-Украина)

Также сообщили о заминировании аэропорта и трех вокзалов

Полиции Киева сообщили о заминировании аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Об этом заявили в полиции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

В полиции сообщили, что им отправили на электронную почту сообщение о заминировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров. Полиция сейчас проверяет информацию.

"Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - сказали в полиции.

Информация о "заминировании" Рады не подтвердилась. Полиция проверяет другие здания.

Отметим, что за последний месяц было несколько сообщений о заминировании аэропортов в Киеве. Последнее было вчера, 25 апреля. В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". Полиция проверила информацию и не нашла взрывчатки.

Также ранее сообщалось о заминировании аэропорта в Одессе. Из-за сообщения о взрывчатке в Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта. Позже полиция информацию о "заминировании" не подтвердила.

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