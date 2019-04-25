ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве снова эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе

Новости » Происшествия    25.04.2019 - 12:29
В Киеве снова эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com/airportkiev)

Аэропорт "Киев" эвакуируют второй раз за неделю

В Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

"В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию и проверяют здание и прилегающую к нему территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля из помещения аэропорта "Киев" провели эвакуацию после сообщения о минировании. В тот же день поступил звонок о бомбе в аэропорту Одессы, однако проверка обоих объектов не выявила взрывчатку. Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта

Кроме того, 23 апреля в Харькове в течение дня правоохранители 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах.

 

В Киеве на Пасху общественный транспорт изменит график работы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Киевминированиеаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь