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Вибухівку у Верховній раді не знайшли

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 11:17
Вибухівку у Верховній раді не знайшли
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інформація про замінування не підтвердилася

Інформація про замінування приміщення Верховної ради України не підтвердилась. Про це заявили працівники Державної служби охорони, передає "Укрінформ".

Вказано, що вранці у кулуарах парламенту проводилися перевірки з металошукачами.

Нагадаємо, столична поліція повідомила, що їм відправили на електронну пошту повідомлення про замінування Південного вокзалу, Дарницького, аеропорту Жуляни (міжнародний аеропорт "Київ"), будівель Верховної ради і Кабінету міністрів. Правоохоронці підкреслювали, що були створені групи з відпрацювання інформації, на місці працюють вибухотехнічні служби.

Як писало РБК-Україна раніше, за останній місяць було кілька повідомлень про замінування аеропортів у Києві. Останнє повідомлення було вчора, 25 квітня. До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Поліція перевірила інформацію і не знайшла вибухівки.

Крім того, агентство писало про замінування аеропорту в Одесі. Через повідомлення про вибухівку в Одесі були евакуйовані 400 пасажирів і працівників аеропорту. Пізніше поліція інформацію про "замінування" не підтвердила.

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