За взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение, - NYT

Такое заявление обнародовало издание, ссылаясь на украинского чиновника, но не назвало его имя.

"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, чтобы обсудить ситуацию, сказал, что элитное украинское военное подразделение, которое действует в тылу врага, стоит за этим взрывом", - пишет NYT.

При этом издание уточняет, что украинские власти до сих пор официально не подтверждали причастность к взрывам, но отметило, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк якобы "похоже, намекнул на то, что Украина причастна".

Напомним, сегодня утром, 16 августа на территории временно оккупированного Крыма снова прогремели взрывы.

На этот раз их зафиксировали под Джанкоем. После чего так называемая "власть" объявила эвакуацию жителей из прилегающей территории, а Министерство обороны России уже заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.

Все что известно об инциденте, происходящем на полуострове и реакция украинских властей - собрано в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.