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За вибухами під Джанкоєм стоїть елітний український підрозділ, - NYT

Фото: за вибухами під Джанкоєм може стояти елітний український підрозділ (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

За вибухами на військовій базі під Джанкоєм в окупованому Криму стоїть "елітний український підрозділ". Він діяв у тилу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Таку заяву оприлюднило видання, посилаючись на українського високопосадовця, але не назвало його ім'я.

"Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, щоб обговорити ситуацію, сказав, що елітний український військовий підрозділ, який діє в тилу ворога, стоїть за цим вибухом", - пише NYT.

При цьому видання уточнює, що українська влада досі офіційно не підтверджувала причетність до вибухів, але зазначило, що радник керівника ОП Михайло Подоляк нібито "схоже, натякнув на те, що Україна причетна".

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 серпня на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи.

Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм. Після чого так звана "влада" оголосила евакуацію жителів з прилеглої території, а Міністерство оборони Росії вже заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.

Все що відомо про інцидент, що відбувається на півострові та реакція української влади - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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КримДжанкойВибух