Из-за взрыва на аэродроме в Крыму флоты РФ будут получать меньше поддержки, - ВСУ

Каспийская флотилия и Черноморский флот ВМФ России будут получать меньше воздушной поддержки в результате взрыва на аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

Он отметил, что вокруг Украины постоянно находятся около 20 российских самолетов. Различные типы самолетов осуществляют патрулирование 24 часа в сутки.

"Эти самолеты осуществляли больше патрулирования, а также наносили удары авиационными ракетами, такими как Х-59, Х-58, возможно Х-31, которые взлетали с аэродрома в Новофедоровке и часто ходили к острову Змеиный, когда он еще был под оккупацией, и оказывали воздушную поддержку тем флотам - Черноморскому и Каспийскому. Это было важно для оккупантов, теперь они будут получать меньше поддержки", - отметил Игнат.