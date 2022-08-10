Через вибух на аеродромі у Криму флоти РФ будуть отримувати менше підтримки, - ЗСУ

Каспійська флотилія і Чорноморський флот ВМФ Росії отримуватимуть менше повітряної підтримки внаслідок вибуху на аеродромі у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.

Він зазначив, що довкола України постійно перебувають близько 20 російських літаків. Різні типи літаків здійснюють патрулювання 24 години на добу.

"Ці літаки здійснювали більше патрулювання, а також завдавали ударів авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-58, можливо Х-31, які злітали з аеродрому у Новофедорівці та часто курсували до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією, та надавали повітряну підтримку тим флотам - Чорноморському та Каспійському. Це було важливо для окупантів, тепер вони будуть отримувати менше підтримки", - зазначив Ігнат.