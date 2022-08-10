Через вибух на аеродромі у Криму флоти РФ будуть отримувати менше підтримки, - ЗСУ
Каспійська флотилія і Чорноморський флот ВМФ Росії отримуватимуть менше повітряної підтримки внаслідок вибуху на аеродромі у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
Він зазначив, що довкола України постійно перебувають близько 20 російських літаків. Різні типи літаків здійснюють патрулювання 24 години на добу.
"Ці літаки здійснювали більше патрулювання, а також завдавали ударів авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-58, можливо Х-31, які злітали з аеродрому у Новофедорівці та часто курсували до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією, та надавали повітряну підтримку тим флотам - Чорноморському та Каспійському. Це було важливо для окупантів, тепер вони будуть отримувати менше підтримки", - зазначив Ігнат.
Нагадаємо, що 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на авіабазі у Новофедоровці.
Сьогодні ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на авіабазі.
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