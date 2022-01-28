Взрыв в Запорожье: разрушены семь квартир, поисковые работы завершены

В Запорожье в результате взрыва в жилом доме разрушено 7 квартир. Спасатели завершили поисково-спасательные работы, есть угроза обвала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 поисковые работы окончены. Подразделения ГСЧС, во взаимодействии с коммунальными службами, фиксируют несущие конструкции третьего этажа строительными домкратами, продолжается разбор разрушенных конструкций.

"ГСЧС был развернут мобильный пункт обогрева. Жителям дома, где возникло чрезвычайное событие, оказывают помощь психологи ГСЧС. Привлечен строительный кран коммунальных служб с целью обеспечения безопасного производства работ. Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства. Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения", - сообщили в ведомстве.

Фото: ликвидация последствий взрыва (dsns.gov.ua)

При этом уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники.

"1-2 подъезды, которые не пострадали, отключены газа, воды, теплоснабжения, энергоснабжения", - цитирует слова первого заместителя начальника ГУ ГСЧС в Запорожской области, полковника Владимира Матросова местное издание 061.ua.

Он также отметил, что есть угроза обвала здания.

"Пока угроза обвала существует. Мы сейчас делаем все, чтобы укрепить несущие балки со второго на третий этаж, чтобы далее проводить поисково-спасательные работы. 7 квартир пострадало. 4-й этаж просел и квартиры, которые находятся вокруг эпицентра, достаточно опасны”, - сказал он.

Как стало известно, людей отселили в общежитие.