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Вибух у Запоріжжі: зруйновано сім квартир, пошукові роботи завершені

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Запоріжжя, П'ятниця 28 січня 2022 13:16
Вибух у Запоріжжі: зруйновано сім квартир, пошукові роботи завершені Фото: наслідки вибуху (Віталій Носач РбК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У Запоріжжі в результаті вибуху в житловому будинку зруйновано 7 квартир. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, є загроза обвалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Вибухом зруйновані несучі елементи в межах одного під'їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир", - йдеться в повідомленні.

Станом на 12:00 пошукові роботи закінчені. Підрозділи ДСНС, у взаємодії з комунальними службами, фіксують несучі конструкції третього поверху будівельними домкратами, триває розбір зруйнованих конструкцій.

"ДСНС було розгорнуто мобільний пункт обігріву. Мешканцям будинку, де виникла надзвичайна подія, надають допомогу психологи ДСНС. Залучено будівельний кран комунальних служб з метою забезпечення безпечного виконання робіт. Нацполіцією організована охорона громадської безпеки та недопущення мародерства. Місцевими органами влади надається допомога постраждалим жителям і вирішується питання тимчасового розселення", - повідомили у відомстві.

Фото: ліквідація наслідків вибуху (dsns.gov.ua)

При цьому уточнюється, що до ліквідації наслідків події залучено 88 осіб і 26 одиниць техніки.

"1-2 під'їзди, які не постраждали, відключені газу, води, теплопостачання, енергопостачання", - цитує слова першого заступника начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області, полковника Володимира Матросова місцеве видання 061.ua.

Він також зазначив, що є загроза обвалу будівлі.

"Поки загроза обвалу існує. Ми зараз робимо все, щоб зміцнити несучі балки з другого на третій поверх, щоб далі проводити пошуково-рятувальні роботи. 7 квартир постраждало. 4-й поверх просів і квартири, які знаходяться навколо епіцентру, досить небезпечні", - сказав він.

Як стало відомо, людей відселили в гуртожиток.

Нагадаємо, в п'ятницю, 28 січня, в центрі Запоріжжя близько 4 години ранку стався вибух повітряно-газової суміші в житловому будинку. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під'їзду, попередньо пошкоджено сім квартир. З третього зруйнованого під'їзду евакуйовано 15 жителів.

В результаті вибуху загинула одна жінка, ще двоє отримали травми. В однієї з постраждалих 80% опіків тіла.

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