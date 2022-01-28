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Стало известно о состоянии пострадавших из-за взрыва в Запорожье

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Запорожье, Пятница 28 января 2022 10:35
Стало известно о состоянии пострадавших из-за взрыва в Запорожье Фото: взрывотехническая служба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Запорожье в результате взрыва в жилом доме погибла одна женщина, еще двое получили травмы. У одной из пострадавших 80% ожогов тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"В г. Запорожье по ул. И. Франко в жилом доме произошел взрыв. Пострадали 2 человека: женщина примерно 35 лет и женщина 55 лет. Была констатирована смерть пострадавшей женщины 76 лет. Женщина 35 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела ІІА-ІІІ ст. 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина 55 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения. Пострадавшие госпитализированы.

В полиции по факту взрыва следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, взрыв произошел 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

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