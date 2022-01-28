В Запорожье произошел взрыв в многоэтажке: жильцов подъезда эвакуировали, есть погибший
В Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома.
"28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения", - уточнили в ГСЧС.
При этом спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.
"В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.
Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.
Спасатели организовали пункт обогрева для эвакуированных жителей. Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных конструкций в результате взрыва.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 едениц техники.
Напомним, что взрыв газа недавно произошел в жилом доме в Черновцах. В результате пострадали люди.