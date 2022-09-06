Взрыв на выставке в Чернигове: подозреваемых заключили под стражу

Суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове. В результате происшествия были ранены 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По ходатайству следователей ДБР Деснянский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.

Военнослужащему, который на выставке оружия позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

Ранее работники ДБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.