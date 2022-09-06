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Взрыв на выставке в Чернигове: подозреваемых заключили под стражу

Фото: суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове. В результате происшествия были ранены 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По ходатайству следователей ДБР Деснянский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.

Военнослужащему, который на выставке оружия позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

Ранее работники ДБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.

Сначала было известно о 5 пострадавших, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик находится в реанимации. Уже позже число пострадавших возросло до 15 человек.

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