Взрыв на выставке в Чернигове: подозреваемых заключили под стражу

Суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове. В результате происшествия были ранены 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По ходатайству следователей ДБР Деснянский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.
Военнослужащему, который на выставке оружия позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.
Ранее работники ДБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.
Сначала было известно о 5 пострадавших, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик находится в реанимации. Уже позже число пострадавших возросло до 15 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.