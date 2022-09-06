Вибух на виставці у Чернігові: підозрюваних взяли під варту

Суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху в Чернігові. В результаті події було поранено 15 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
За клопотанням слідчих ДБР Деснянський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави.
Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, і його командиру призначено заставу в сумі 416 тисяч гривень для кожного.
Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернігові проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.
Спочатку було відомо про 5 постраждалих, з них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Дворічний хлопчик перебуває в реанімації. Вже пізніше число постраждалих зросла до 15 осіб.
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