Вибух на виставці у Чернігові: підозрюваних взяли під варту

Суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху в Чернігові. В результаті події було поранено 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За клопотанням слідчих ДБР Деснянський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави.

Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, і його командиру призначено заставу в сумі 416 тисяч гривень для кожного.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.