Взрыв возле "Шулявской" в Киеве: пострадавшего прооперировали

Врачи удалили много осколков, потерпевший в стабильном состоянии
Пострадавшего в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" студента прооперировали. Он находится в стабильном состоянии средней тяжести.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, потерпевшему удалили много осколков и передали их правоохранительным органам. Он госпитализирован в отделение политравмы одной из столичных больниц.
"Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится", - добавил мэр.
Отметим, сегодня стало известно о еще трех пострадавших, однако они самостоятельно обратились за медицинской помощью и их не госпитализировали.
Напомним, взрыв возле станции метро "Шулявская" произошел вечером 17 июля; по данным полиции, взорвался неизвестный предмет в мусорной урне.
На прошлой неделе в Полтаве прогремели взрывы в двух кафе; следствие утверждает, что в заведения бросили петарды, в результате двух инцидентов никто не пострадал.
По уточненным данным, взрывы произошли в кафе на рынках "Мотель" и на Октябрьской улице.