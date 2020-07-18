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Стало известно о еще троих пострадавших от взрыва на "Шулявской"

Киев, Суббота 18 июля 2020 10:17
Стало известно о еще троих пострадавших от взрыва на "Шулявской"
Фото: взрыв произошел в мусорной урне (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Полиция открыла дело по статье "хулиганство"

В результате взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве в общей сложности пострадали четыре человека. Накануне сообщалось об одном госпитализированном.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

По уточненным данным, кроме госпитализированного 22-летнего студента, телесные повреждения в результате взрыва получили еще три человека. Они самостоятельно обратились к врачам и после оказания медицинской помощи их отпустили.

По факту взрыва внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, а полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение предмета, который взорвался.

Отметим, вчера вечером в Киеве на проспекте Победы возле входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв в мусорной урне. С места происшествия госпитализировали молодого человека. Правоохранители обследовали прилегающую территорию, но больше никаких опасных предметов не обнаружили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире неизвестные бросили гранату во двор жилого дома; бывший нардеп Борислав Розенблат заявил, что граната взорвалась во дворе его дома.

На прошлой неделе сообщалось о двух взрывах в Полтаве; по данным полиции, были подорваны петарды в кафе, пострадавших не было.

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