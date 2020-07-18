Вибух біля "Шулявської" в Києві: потерпілого прооперували

Потерпілого в результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" студента прооперували. Він знаходиться в стабільному стані середньої важкості.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, потерпілому видалили багато осколків і передали їх правоохоронним органам. Його госпіталізовано до відділення політравми однієї зі столичних лікарень.

"Також пацієнта оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення - воно, за твердженням фахівців, з часом пройде і слух відновиться", - додав мер.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про ще трьох постраждалих, проте вони самостійно звернулися за медичною допомогою і їх не госпіталізували.

Нагадаємо, вибух біля станції метро "Шулявська" стався ввечері 17 липня; за даними поліції, вибухнув невідомий предмет в урні.

Минулого тижня у Полтаві прогриміли вибухи в двох кафе; слідство стверджує, що в заклади кинули петарду, в результаті двох інцидентів ніхто не постраждав.

За уточненими даними, вибухи сталися в кафе на ринках "Мотель" і на Жовтневій вулиці.