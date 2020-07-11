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В Полтаве произошел взрыв в двух кафе

Полтава, Суббота 11 июля 2020 15:19
В Полтаве произошел взрыв в двух кафе
Фото: последствия взрыва в кафе (pl.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Предварительно, в учреждениях взорвалась петарда

В Полтаве сегодня, 11 июля, в двух кафе города прогремел взрыв. По предварительной информации, в заведения бросили петарду.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Первый инцидент произошел около 10 часов утра на территории рынка "Мотель". В помещение одного из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался.

Второй случай произошел на рынке по улице Октябрьская, где неизвестный бросил в помещение кафе похожий на петарду предмет.

В результате двух инцидентов никто не пострадал. На местах работают полицейские и взрывотехники, которые выясняют обстоятельства.

Кроме того, полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и похитили из него более 2,5 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в Мукачево из гранатомета обстреляли здание комплекса отдыха.

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