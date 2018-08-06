Взрыв возле аэропорта Болоньи: два человека погибли, еще 67 пострадали

Состояние 14 человек оценивается как тяжелое

В Болоньи в результате взрыва возле аэропорта один человек погиб, еще 67 пострадали. Об этом сообщает Сorriere di Вologna.

Издание Вologna.repubblica.it сообщает о двух погибших.

Сообщается, что в результате взрыва также были повреждены дома и дороги. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое. Отметим, что среди пострадавших 13 правоохранителей.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и медики.

Напомним, взрыв произошел после аварии на автомагистрали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Также сообщается, что дороги вокруг места взрыва закрыты.

Центр по координации информации о безопасности на дорогах сообщает, что инцидент связан с загоревшимся бензовозом.

Отметим, что автомагистраль, где произошел взрыв, закрыта в обоих направлениях. Кроме того, движение нарушено не только на автостраде, но и в районе Борго Панигале. При этом территорию аэропорта авария не затронула. Воздушное движение осуществляется в штатном режиме.