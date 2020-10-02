ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Взрыв на территории ВАКС: полиция открыла дело

Автор: РБК-Украина

По факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда Украины полиция открыла уголовное производство. Дело квалифицировали как хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, в ночь на 1 октября во внутреннем дворе ВАКС произошел взрыв.

Самые читаемые новости

ВАКС расценило произошедшее как факт вмешательства в деятельность суда в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в Киеве произошел мощный взрыв на предприятии "Carlsberg Ukraine", в результате чего пострадали два человека.

По факту взрыва на предприятии было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в столице произошел взрыв газовых баллонов в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске. Тогда пострадали три работника кухни ресторана, двое из них были госпитализированы с ожогами.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины антикоррупционный судВзрыв