Вибух на території ВАКС: поліція відкрила справу

За фактом вибуху на території Вищого антикорупційного суду України поліція відкрила кримінальне провадження. Справу кваліфікували як хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії по встановленню осіб, причетних до правопорушення.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня у внутрішньому подвір'ї ВАКС стався вибух.

ВАКС розцінив подію як факт втручання в діяльність суду в небезпечний для життя і здоров'я людей спосіб, спрямованого на перешкоджання виконання службових обов'язків суддями.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня в Києві стався потужний вибух на підприємстві "Carlsberg Ukraine", в результаті чого постраждали дві людини.

За фактом вибуху на підприємстві було порушено кримінальну справу.

Крім того, в столиці відбувся вибух газових балонів в ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі. Тоді постраждали три працівники кухні ресторану, двоє з них були госпіталізовані з опіками.