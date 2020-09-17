Появились подробности взрыва в ресторане Киева

Фото: место взрыва в ресторане (facebook.com/DSNSKyiv)

Взрыв в киевском ресторане на Подоле произошел в результате нагревания бытовых газовых баллонов. В результате трое человек получили повреждения, двое из них - госпитализированы.

Подробности инцидента рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Инцидент произошел 17 сентября около 16:02 в ресторане по адресу Андреевский спуск, 19-а.

"В помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью по 0,75 л. Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых было с ожогами и травматическим шоком госпитализированы работниками скорой медицинской помощи. Еще один человек, который травмировался, получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался", - сообщили в ГСЧС.

В результате взрыв произошло небольшое возгорание, которое ликвидировали в 16:13 двумя огнетушителями. Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле произошел взрыв в ресторане. Изначально говорили о двух пострадавших в результате инцидента.

Ранее РБК-Украина писало, что днями под Киевом в населенном пункте Чабаны произошел взрыв в результате разгерметизации газового трубопровода. По фактам взрыва полиция открыла дело.