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Полиция открыла дело из-за взрыва на предприятии в Киеве

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 09:55
Полиция открыла дело из-за взрыва на предприятии в Киеве
Фото: последствия взрыва в Киеве (facebook.com / Evgeny Shevchenko)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва на предприятии в Киеве. Дело открыто по статье о нарушениях правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Напомним, 20 сентября в Киеве около 16 часов произошел взрыв на предприятии "Carlsberg Ukraine" в Голосеевском районе. В результате пострадали два работника завода.

Позже в компании сообщили, что причиной инцидента стал взрыв газового баллона. Взрыв произошел из-за нарушения работниками подрядчика техники безопасности во время сварочных работ.

Также РБК-Украина писало, что в прошлый четверг в столице произошел взрыв газовых баллонов в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске. Тогда пострадали три работника кухни ресторана, двое из них были госпитализированы с ожогами.

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