Взрыв на шахте в России: число погибших превысило 50 человек
В результате катастрофы, которая произошла в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погибли 52 человека. Среди них 6 спасителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По предварительным данным, в шахте взорвался метан.
Как отмечает другое российское издание "Интерфакс", следственный комитет сообщил о задержании директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Их подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области произошел взрыв.
Через некоторое время стало известно о том, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых были и спасатели.