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Взрыв на шахте в России: число погибших превысило 50 человек

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Четверг 25 ноября 2021 21:40
Взрыв на шахте в России: число погибших превысило 50 человек Фото: на российской шахте произошел взрыв ako.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В результате катастрофы, которая произошла в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погибли 52 человека. Среди них 6 спасителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По предварительным данным, в шахте взорвался метан.

Как отмечает другое российское издание "Интерфакс", следственный комитет сообщил о задержании директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Их подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области произошел взрыв.

Через некоторое время стало известно о том, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых были и спасатели.

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