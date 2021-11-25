Вибух на шахті в Росії: кількість загиблих перевищила 50 осіб

Внаслідок катастрофи, яка сталася в шахті "Листвяжна" в Кемеровській області - загинули 52 людини. Серед них 6 рятівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

За попередніми даними, в шахті вибухнув метан.

Як відзначає інше російське видання "Інтерфакс", слідчий комітет повідомив про затримання директора шахти, його першого заступника й начальника ділянки. Їх підозрюють у порушені вимоги промислової безпеки небезпечних виробних об’єктів.

Наразі проводяться слідчі дії. Найближчим часом їм пред’являть звинувачення та оберуть запобіжний захід у вигляді взяття під варту.