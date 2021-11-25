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Взрыв на шахте в России: число жертв возросло, нашли погибших спасателей

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Четверг 25 ноября 2021 18:34
Взрыв на шахте в России: число жертв возросло, нашли погибших спасателей Фото: медики на аварийной шахте в России (ako.ru)
Автор: Александр Мороз

Число погибших в результате взрыва на российской шахте "Листвяжная" возросло до 14. Стало известно о том, что пропала группа горноспасателей, впоследствии были обнаружены три тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной", - сообщили в администрации шахты.

Таким образом, общее число погибших достигло 14 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на шахте "Листяжная" в городе Белово в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Кроме того, 45 шахтеров пострадали. Местонахождение еще 49 горняков было установлено, но связи с ними не было.

Шансы на их спасение минимальны, поскольку кислород у них мог закончиться еще днем.

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