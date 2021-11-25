ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На российской шахте произошел взрыв: погибли 11 человек, более 45 пострадавших

Новина українською →
Беловое, Четверг 25 ноября 2021 11:20
На российской шахте произошел взрыв: погибли 11 человек, более 45 пострадавших Фото: на российской шахте произошел взрыв (ako.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России на угольной шахте "Листяжная" в городе Белове в Кемеровской области произошло задымление. Предварительной причиной которого мог стать взрыв, что повлек к гибели по меньшей мере 11 человек и более 45 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Так, изначально сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли, которая распространилась по вентиляции всей шахтой. Однако впоследствии стало известно о взрыве.

"В вентиляционном штреке на глубине 250 м раздался взрыв. За ним был пожар", - говорится в сообщении.

При этом пока причины взрыва пока не называют. По информации российского МЧС, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что на поверхность вывели 237 человек. Место нахождения 49 горняков было установлено, однако связи с ними нет.

Спасатели осуществляют поиски, но, как отмечается, этому мешает сильное задымление в шахте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей