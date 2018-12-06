Взрыв под Радой: суд продолжит рассмотрение дела Гуменюка и Крайняка 17 декабря

Фото: Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк (twitter.com akcentorgua)

Прокурор ГПУ ходатайствовал об изменении порядка исследования доказательств, однако суд отказал

Шевченковский райсуд города Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка 13 декабря. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Учитывая, что закончилось время, отведенное для рассмотрения этого дела, суд откладывает рассмотрение дела на 13 декабря на 15.00", - сказал судья Циктич.

В ходе сегодняшнего заседания был рассмотрен ряд письменных доказательств, среди которых выводы врачебных экспертиз. Прокурор ГПУ ходатайствовал об изменении порядка исследования доказательств, однако суд отказал.

Напомним, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле Верховной рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросали в правоохранителей брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии.

Так, Гуменюка обвиняют по части третьей статьи 258, частью первой статьи 263, частью второй статьи 342 Уголовного кодекса Украины, а Сергея Крайняка по части третьей статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, сегодня, 6 декабря, под стенами Верховной Рады почтили память четырех бойцов Нацгвардии, погибших от взрыва гранаты 31 августа 2015 на этом месте.