У Києві вшанували пам'ять чотирьох бійців Нацгвардії, загиблих від вибуху під Радою

Фото: у Києві вшанували пам'ять чотирьох бійців Нацгвардії (РБК-Україна)

Командування Національної гвардії і бійці підрозділів поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на стіні парламенту

Під стінами Верховної Ради вшанували пам'ять чотирьох бійців Нацгвардії, загиблих від вибуху гранати 31 серпня 2015 на цьому місці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Командування Національної гвардії і бійці підрозділів поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на стіні парламенту.

Як відомо, 31 серпня 2015 року під Верховною Радою відбувся мітинг проти внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Противники змін вважали, що вони нададуть занадто широкі права окупованим районам Донбасу.

Один з учасників мітингу кинув в ряди силовиків, які охороняли парламент, гранату. В результаті, 141 боєць був госпіталізований з легкими та середніми пораненнями. Четверо нацгвардійців загинули.

Повідомляється, що сьогодні також відбудеться суд над Ігорем Гуменюком і Сергієм Крайняком, яких звинувачують у тому, що вони кинули гранату.

Зазначимо 31 серпня 2015 року поліція затримала бійці батальйону "Січ" Ігоря Гуменюка, який, за даними МВС, кинув гранату біля Ради. Генпрокуратура України кваліфікувала справу як теракт, всього в ній проходять кілька десятків людей.