ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вибух під Радою: суд продовжить рогляд справи Гуменюка і Крайняка 17 грудня

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 19:15
Вибух під Радою: суд продовжить рогляд справи Гуменюка і Крайняка 17 грудня
Фото: Ігорь Гуменюк та Сергій Крайняк (twitter.com akcentorgua)

Прокурор ГПУ клопотав про зміну порядку дослідження доказів, однак суд відмовив

Шевченківський райсуд  міста Києва продовжить розгляд справи за обвинуваченням Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка 13 грудня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Враховуючи, що закінчився час, відведений для розгляду цієї справи, суд відкладає розгляд справи на 13 грудня на 15,00", - сказав суддя Циктіч.

В ході сьогоднішнього засідання було розглянуто ряд письмових доказів, серед яких висновки лікарських експертиз. Прокурор ГПУ клопотав про зміну порядку дослідження доказів, однак суд відмовив.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної ради відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидали в правоохоронців бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців Нацгвардії.

Так, Гуменюка обвинувачують за частиною третьою статті 258, частиною першою статті 263, частиною другою статті 342 Кримінального кодексу України, а Сергія Крайняка за частиною третьою статті 258 Кримінального кодексу України.

Відзначимо, сьогодні, 6 грудня, під стінами Верховної Ради вшанували пам'ять чотирьох бійців Нацгвардії, загиблих від вибуху гранати 31 серпня 2015 на цьому місці.

Рада надала воякам УПА статус учасників бойових дій У Раді хочуть запропонувати Порошенку надати Бандері звання Героя України
Новини України КиївВибухВерховна РадаНацгвардияСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся