Вибух під Радою: суд продовжить рогляд справи Гуменюка і Крайняка 17 грудня

Фото: Ігорь Гуменюк та Сергій Крайняк (twitter.com akcentorgua)

Прокурор ГПУ клопотав про зміну порядку дослідження доказів, однак суд відмовив

Шевченківський райсуд міста Києва продовжить розгляд справи за обвинуваченням Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка 13 грудня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Враховуючи, що закінчився час, відведений для розгляду цієї справи, суд відкладає розгляд справи на 13 грудня на 15,00", - сказав суддя Циктіч.

В ході сьогоднішнього засідання було розглянуто ряд письмових доказів, серед яких висновки лікарських експертиз. Прокурор ГПУ клопотав про зміну порядку дослідження доказів, однак суд відмовив.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної ради відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидали в правоохоронців бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців Нацгвардії.

Так, Гуменюка обвинувачують за частиною третьою статті 258, частиною першою статті 263, частиною другою статті 342 Кримінального кодексу України, а Сергія Крайняка за частиною третьою статті 258 Кримінального кодексу України.

Відзначимо, сьогодні, 6 грудня, під стінами Верховної Ради вшанували пам'ять чотирьох бійців Нацгвардії, загиблих від вибуху гранати 31 серпня 2015 на цьому місці.