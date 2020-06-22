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Под завалами дома на Позняках нашли еще одно тело

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 22:33
Под завалами дома на Позняках нашли еще одно тело
Фото: взрыв в доме на Позняках (РБК-Украина/Виталий Носач)

Количество жертв возросло до четырех

Под завалами на четвертом этаже дома на Позняках в Киеве спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, количество жертв происшествия возросло до четырех.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, третьей жертвой взрыва, предварительно, стал мужчина.

"Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - сообщил мэр.

Напомним, в воскресенье произошел мощный взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках.

Спасатели второй день продолжают разбирать завалы, но процесс замедлился из-за высокой возможности обвала разрешенной секции дома.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевВзрыв
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