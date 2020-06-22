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Під завалами будинку на Позняках знайшли ще одне тіло

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 22:33
Під завалами будинку на Позняках знайшли ще одне тіло
Фото: вибух у будинку на Позняках (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кількість жертв зросла до чотирьох

Під завалами на четвертому поверсі будинку на Позняках у Києві рятувальники знайшли ще одне тіло. Таким чином, кількість жертв події зросла до чотирьох.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, третьою жертвою вибуху, попередньо, став чоловік.

"Зараз тривають роботи з деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", - повідомив мер.

Нагадаємо, у неділю стався потужний вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках.

Рятувальники другий день продовжують розбирати завали, але процес сповільнився через високу можливость обвалу дозволеної секції будинку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївВибух
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