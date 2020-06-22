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Разбор завалов дома на Позняках замедлился из-за угрозы обвала

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 11:44
Разбор завалов дома на Позняках замедлился из-за угрозы обвала
Фото: разбор завалов дома на Позняках (mvs.gov.ua)

Разбор конструкций проводят лишь трое спасателей

Работы по разбору конструкций разрушенного дома на Позняках в Киеве существенно замедлились из-за угрозы обвала. Разбор конструкций проводят лишь трое спасателей с помощью крана.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщили спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться более двух человек.

"Мы знаем, что под завалами может находиться два человека, но мы не исключаем, что может быть и больше людей. Ночью нам приходилось приостанавливать работы, потому что внешняя стена начала деформироваться и конечно составило риск для жизни и здоровья наших спасателей. Было принято решение проводить работу в минимальном составе. Сейчас разбирают конструкции в районе четвертого этажа только трое спасателей с помощью крана. И работу проводится очень медленно", - сказала Водолага.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, около 10 утра в Киеве произошел взрыв в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что разбор завалов планируют завершить до вечера понедельника.

Также РБК-Украина писало, что в результате взрыва погибли трое человек, еще пятеро получили травмы.

Кроме этого сообщалось, что по факту взрыва на Позняках прошли обыски в газораспределительной компании столицы.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевГСЧСобрушение домаВзрыв
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