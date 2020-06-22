Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жилье

Разрушенный, в результате взрыва, многоэтажный дом на Позняках в Киеве, скорее всего, придется демонтировать. Киевские власти готовы выделить на решение жилищного вопроса 30 миллионов гривен из резервного фонда столицы.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, еще премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение о выделении помощи для решения жилищного вопроса.

"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко.

Также он отметил, что на этой неделе Киев выделит материальную помощь пострадавшим жителям и родственникам погибших.

Напомним, взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Как писало РБК-Украина, в результате взрыва погибли трое человек, еще пятеро получили травмы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров попросил КГГА оценить полную сумму убытков и рассчитать необходимую сумму компенсации жильцам дома на Позняках.

На данный момент на месте взрыва спасатели проводят работы по разбору завалов и поиски еще как минимум двоих человек, при этом работы существенно замедлены из-за угрозы обвала.