Взрыв на Позняках: Кабмин требует от Киева рассчитать сумму компенсации жителям

Под председательством Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ
Кабинет министров просит власти Киева оценить полную сумму убытков и рассчитать необходимую сумму компенсации жильцам дома на Позняках, в котором произошел взрыв. Состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает правительственный портал.
Предварительно комиссия ТЭБ решила рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.
Премьер-министр предложил комиссии после завершения спасательных работ оценить ущерб и провести заседание Киевского городского комиссии ТЭБ и ЧС, которая утвердит сумму ущерба.
"До следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС ожидаю следующих шагов: отчета о ходе и завершении спасательных работ, оценки Киевской городской властью полной суммы убытков и расчета необходимой суммы компенсации, а также четкой аргументации о возможности и необходимости применения механизма софинансирования выплат компенсации", - отметил Шмыгаль.
Подчеркнем, глава Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил, что в рамках софинансирования город может предоставить на компенсацию 30 млн гривен.
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Автор: Юлия Струк