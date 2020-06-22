Взрыв на Позняках: Кабмин требует от Киева рассчитать сумму компенсации жителям

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Под председательством Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ

Кабинет министров просит власти Киева оценить полную сумму убытков и рассчитать необходимую сумму компенсации жильцам дома на Позняках, в котором произошел взрыв. Состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает правительственный портал.

Предварительно комиссия ТЭБ решила рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.

Премьер-министр предложил комиссии после завершения спасательных работ оценить ущерб и провести заседание Киевского городского комиссии ТЭБ и ЧС, которая утвердит сумму ущерба.

"До следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС ожидаю следующих шагов: отчета о ходе и завершении спасательных работ, оценки Киевской городской властью полной суммы убытков и расчета необходимой суммы компенсации, а также четкой аргументации о возможности и необходимости применения механизма софинансирования выплат компенсации", - отметил Шмыгаль.

Подчеркнем, глава Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил, что в рамках софинансирования город может предоставить на компенсацию 30 млн гривен.

Новость дополняется

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк