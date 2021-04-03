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Взрыв с обрушением здания в Киеве: появилось видео

Новина українською → Киев, Суббота 03 апреля 2021 20:07
Взрыв с обрушением здания в Киеве: появилось видео Фото: спасатели разбирают завалы гаража в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня в результате мощного взрыва обвалился двухэтажный гараж в Соломенском районе. В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент самого взрыва.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Как можно увидеть на видео, взрыв был настолько мощным, что двухэтажное здание разлетелось в щепки. Взрыв также повредил припаркованный напротив автомобиль и забор соседнего двора.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы, чтобы удостовериться, что под завалами никого нет.

Видео момента взрыва в Киеве: зорвались балоны с газом: разнесло гараж и соседний дом. Чудом без пострадавших! Под...

Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, April 3, 2021

Напомним, взрыв в столичном гараже произошел сегодня около 16 часов. Предварительно, в здании взорвался газ при установке газового оборудования. Владелица гаража утверждает, что в гараже на момент взрыва никого не было.

Также РБК-Украина писало, что вчера взрыв газа произошел в многоэтажке Одессы. В результате взрыва один человек погиб, а четверо получили ранения.

Кроме того, по факту взрыва в Одессе правоохранители возбудили уголовное дело. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности.

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