Взрыв с обрушением здания в Киеве: появилось видео

В Киеве сегодня в результате мощного взрыва обвалился двухэтажный гараж в Соломенском районе. В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент самого взрыва.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Как можно увидеть на видео, взрыв был настолько мощным, что двухэтажное здание разлетелось в щепки. Взрыв также повредил припаркованный напротив автомобиль и забор соседнего двора. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы, чтобы удостовериться, что под завалами никого нет. Видео момента взрыва в Киеве: зорвались балоны с газом: разнесло гараж и соседний дом. Чудом без пострадавших! Под... Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, April 3, 2021