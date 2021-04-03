В Киеве из-за взрыва обрушилось здание. Под завалами могут быть люди
В Соломенском районе Киева сегодня, 3 апреля, произошел мощный взрыв на территории частной усадьбы. Предварительно, произошел взрыв газа в гараже, в результате чего здание было полностью разрушено.
Инцидент произошел около 16:00 на улице Карла Маркса. Спасатели получили информацию о взрыве, из-за которого обрушилось двухэтажное здание. Под завалами, предположительно, находятся люди.
"По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично были повреждены соседний жилой дом и летняя кухня", - рассказали в ГСЧС.
Как рассказали в полиции, предварительно, взрыв произошел при установке газового оборудования.
Сейчас спасатели разбираются завалы и ищут возможных пострадавших. В то же время владелица гаража заявила, что в разрушенном помещении никого не было.
"На месте происшествия работает кран для того, чтобы поднять плиты перекрытия и окончательно убедиться, что там никого нет", - добавили в спасательной службе.
Фото: последствия взрыва газа в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv и kyiv.npu.gov.ua)
Напомним, вчера в Одессе произошел взрыв газа в одной из квартир многоэтажки. В результате взрыва один человек погиб, а четверо - пострадали.
Кроме того, из-за взрыва газа из одесской многоэтажки пришлось отселить более 30 человек.