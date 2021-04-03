Вибух з обвалом будівлі в Києві: з'явилося відео

У Києві сьогодні в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі. У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самого вибуху.

Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у соцмережі Facebook.

Як можна побачити на відео, вибух був настільки потужним, що двоповерхова будівля розлетілася на друзки. Вибух також пошкодив припаркований навпроти автомобіль та огорожу сусіднього подвір'я. На місці події продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали, щоб упевнитися, що під завалами нікого немає. Видео момента взрыва в Киеве: зорвались балоны с газом: разнесло гараж и соседний дом. Чудом без пострадавших! Под... Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, April 3, 2021