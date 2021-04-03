Вибух з обвалом будівлі в Києві: з'явилося відео
У Києві сьогодні в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі. У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самого вибуху.
Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у соцмережі Facebook.
Як можна побачити на відео, вибух був настільки потужним, що двоповерхова будівля розлетілася на друзки. Вибух також пошкодив припаркований навпроти автомобіль та огорожу сусіднього подвір'я.
На місці події продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали, щоб упевнитися, що під завалами нікого немає.
Видео момента взрыва в Киеве: зорвались балоны с газом: разнесло гараж и соседний дом. Чудом без пострадавших! Под...Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, April 3, 2021
Нагадаємо, вибух у столичному гаражі стався сьогодні близько 16-ї години. Попередньо, в будівлі вибухнув газ під час встановлення газового обладнання. Власниця гаражу стверджує, що в гаражі на момент вибуху нікого не було.
Також РБК-Україна писало, що вчора вибух газу стався в багатоповерхівці Одеси. В результаті вибуху одна людина загинула, а четверо отримали поранення.
Крім того, за фактом вибуху в Одесі правоохоронці порушили кримінальну справу. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.